台南佳里區23日晚間發生青少年鬥毆事件，佳里分局偵查隊迅速查獲首謀及動手之5名青少年，查扣3支鐵棍、1支狼牙棒等證物。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南5少年鐵棍狼牙棒群毆1人 警迅速逮人

台南佳里區23日晚間7點多發生青少年鬥毆事件，一群人持棍棒群毆一名受害者，被路人拍下影片貼在臉書社團流傳，台南市警察局佳里分局偵查隊23 日徹夜偵查，迅速查獲首謀及動手之5名青少年，24日訊後依殺人未遂、妨礙秩序、聚眾鬥毆等罪嫌移送少年法庭審理。

據了解，首謀葉姓少年因與謝姓少年互看不順眼，竟夥同4名友人埋伏在謝姓少年出沒的地點守候，一見到對方出現，一群人湧上持鐵棍及狼牙棒猛打，經附近民眾制止才一哄而散。

謝姓少年被打倒在地，哀嚎「不要這樣子啦！不要這樣子啦！」但仍被打得渾身是傷，送醫包紮觀察兩小時後才回家。

佳里分局表示，23日晚間得知消息後立即啟動偵查機制徹夜偵辦，從地緣關係積極清查、過濾，釐清案情，迅速掌握首謀及動手之5名青少年，並查扣3支鐵棍、1支狼牙棒等證物，24日將5名青少年移送少年法庭審理。

對於佳里分局嚴正執法，迅速破案，台南市警察局長周幼偉除表示嘉許外，並重申面對各類不法活動，警察機關絕不容忍，應立即反應、即時壓制，事後深入追查、追究首謀、動手及助勢等所有人員，以期將不法暴力連根刨起。

(中時 )