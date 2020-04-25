北投區農會農地作物長期受到猴害侵擾。（北市動保處提供／譚宇哲台北傳真）

農民操作防猴漆彈槍。（北市動保處提供／譚宇哲台北傳真）

近年台灣獼猴數量大增，獼猴騷擾遊客、採食農作的「猴害」頻傳，北市北投陽明山一帶山區的農作物，去年產量更因此大僅剩2成，農民苦不堪言，北市府去年底首度推廣政府補助，設置北市第一處電圍網防猴示範點，今年農作物收成上看9成，預計將擴大推廣。

北市的台灣獼猴主要分布在陽明山區，棲地橫跨雙北，數量約400、500隻，北投區農會農地作物長期受到猴害侵擾，去年12月無償提供農地參與規畫設置防猴電圍網示範區，並於本月舉辦觀摩會，向農民宣傳各種猴害防治方式，也提供農民現場實際操作多種防治與監測器材，如防猴漆彈槍、防猴電圍網等。

北投區農會產銷班長陳水珍說，以往辛苦種下的橘子還沒採收就被猴子吃光，只能跟猴子長期抗戰，加裝防猴電網後，猴子進不了果園，損失明顯減少。

動保處產業保育組長王毓麟表示，電圍網防猴是參考日本對野生動物防治的經驗與做法，由中央、地方政府共同補助農民設置，每0.2公頃農地補助4.5萬元，農民自付1.5萬。

電圍網防猴原理是以直流電、交流電或太陽能電牧器整流後，產生高電壓、低電流的電導線時，以間隔1.5至2.5秒的脈衝瞬間放電，讓猴子產生痛感，但不會造成動物或人受傷，且平均每2個月的電費僅約100元，防治成本十分經濟實惠，有需求的農民可於今年7月1日前向北市動保處提出申請。

(中時 )