桃園蘆竹區1名王姓居家檢疫個案，24日晚間11時疑因吸笑氣出現肢體無力、頭暈現象，警消接獲衛生局通報到場後仍不開門，警消最後破門強制將王男送集中隔離。

王姓民眾24日上午開始不配合每日例行的電話關心查訪，手機關機失聯，里幹事到了晚上仍無法聯繫王男，於晚間23時50分同衛生局人員到王男家門口查訪，苦勸一小時要求男子開門，王男不予理會，衛生局遂於25日凌晨30分通報蘆竹消防分隊破門進入王男家中。

警消破門後在客廳內發現有一瓶瓦斯鋼瓶，王男則躺臥在床上，精神恍惚狀況不佳，且全身無力、頭暈，無法清楚對談，疑似在吸食笑氣，警消最後直接以防疫專車將他送往醫療院所強制隔離。

據了解，王男為居家檢疫案件，23號下午就開始消極不配合電話關心查訪，區公所與里幹事等人即有到住家確認，發現王男有在家，同樣也疑似在家中吸食笑氣，24日王男雖在家但連絡不上人，警方因此強制送集中隔離。

吸食笑氣行為可能涉嫌違反社會秩序維護法第66條，可處三日以下拘留或1800元以下罰鍰。警方將待王男出院後會再進一步調查。

(中時)

＃居家檢疫 ＃強制隔離 ＃桃園 ＃蘆竹 ＃笑氣

(中時 )