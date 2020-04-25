高雄市22歲曾姓男子，去年4月與15歲楊姓女高中生交往，2人在9月時分手，曾男想「最後溫存」，但楊女始終拒絕與他發生性關係，曾男則懷疑楊女另有新歡，竟在她住家附近埋伏，趁女學生下課時上前攻擊，猛砍25刀，被害人2隻手指還被砍斷不能接回，高雄地院則依殺人未遂罪判處曾男12年徒刑。

據了解，曾男與楊女只交往半年，期間曾男想發生性關係，少女則不斷反對，被害人也在去年9月提出分手，更拒絕他打「分手砲」的提議，曾男則因此懷恨在心，在其住家外等她下課，並持西瓜刀朝被害人猛砍。

少女身重25刀，從頭到腳都被嚴重砍傷，左手中指、無名指還被砍斷，少女姑姑見狀嚇得大叫，曾男也被路人壓制，楊女被送往醫院後撿回一命，但2根手指已經無法接回。

曾男在案後坦承犯行，其律師則辯稱曾男有強迫症、焦慮症等精神疾病，曾到精神科門診就醫，卻未按時服藥，更從他案發後的呆滯反應，認為曾男欠缺處理事情能力。

但合議庭認為，曾男在楊女家門口埋伏，還知道不打草驚蛇，從後方慢慢靠近，見被害人不注意才揮刀，顯見他是在深思熟慮後才犯案，因此不採信律師說法，依殺人未遂罪判處12年徒刑，全案仍可上訴。

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(中時電子報)