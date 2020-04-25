簡嫚書、施名帥、連俞涵主演新戲《黑喵知情》， 簡嫚書在劇中飾演動物醫院院長，她形容角色是一位享受孤獨寂寞，將情感寄託在動物身上的謎樣女子，因為角色設定關係，沒有特別與寵物演員對戲，但有場在居酒屋和店貓的戲，令她印象深刻。她回憶：「店貓趁我演哭戲時，盡情享用了桌上的烤鯖魚，這是牠平常不允許吃的食物，因為戲在進行中不能喊卡，牠就這樣開心地飽餐一頓了。」

簡嫚書在《黑喵知情》飾演寵物醫院院長，外表看似冷漠，其實內心溫暖有善心。（圖／LINE TV提供）

簡嫚書在《黑喵知情》飾演寵物醫院院長，外表看似冷漠，其實內心溫暖有善心。（圖／LINE TV提供）

31歲的簡嫚書和髮型師老公雲昌隆結婚三年，育有2女，近期她準備重回學生身份，未來課業、家庭、事業三頭燒，要如何調配自己的時間？簡嫚書打趣回：「網購一個妙麗·格蘭傑的Time-turner（時光器）來用。」俏皮拿《哈利波特》中的魔法神器比喻多重身份的繁忙程度。

首次擔綱電視劇男主角的施名帥，劇中飾演立委助理，與連俞涵是夫妻檔，他三個月來除了睡覺就是拍戲，「羅鈞」這個角色已深入生活，一度入戲太深，分不出來自己與角色的差異，被連俞涵笑虧：「他懶得下戲，因為睡醒就要上戲。」雖然拍戲時程緊湊，但也常被現場的寵物演員「萌」到，施名帥說：「拍這戲過程很快樂，也很少人發脾氣。」

連俞涵在新戲中與許多動物明星有對手戲。（圖／LINE TV提供）

連俞涵在新戲中與許多動物明星有對手戲。（圖／LINE TV提供）

劇中飾演簡嫚書助手的連俞涵，自稱是劇組奶奶，常利用拍戲空檔埋頭苦「織」，被施名帥笑稱是「織女」，她解釋：「劇組工作人員手機很容易飛出去，想說幫大家織手機套，織了十幾個。」施名帥還開玩笑要她織沙發套，讓她哭笑不得，連俞涵說：「他家有養貓，到時候一定會被抓爛！」不只戲外忙著編織，連俞涵透露，劇中角色藏有許多秘密，不僅有動作戲，甚至請來車技老師，像在演諜報片，「我其實是在默默編織這一切，把所有的事件串起來。」

施名帥首次擔綱電視劇男主角，劇中飾演立委助理。（圖／LINE TV提供）

該劇以「寵物溝通師」為背景，透過寵物視角的解讀，探討人性與家庭關係，主演卡司堅強，集結施名帥、簡嫚書、連俞涵、王家梁、陳以文、尹昭德、蔡燦得、程予希、夏大寶、姚愛寗等陣容，已於上月殺青將在LINE TV上播出，三個月緊湊的拍攝時程中，為讓寵物演員發揮「演技」，常要爭取最佳拍攝時機。

施名帥首次擔綱電視劇男主角，劇中飾演立委助理。（圖／LINE TV提供）

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(中時電子報)