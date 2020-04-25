新冠病毒恐出於陸武漢實驗室相關傳聞再次被美媒與川普政府提起，讓外界將目光移至恐為當前最爭議的病毒實驗室。而據法國國際廣播電台（RFI）23日報導，這間實驗室其實是中法合作興建，不過建成後法方因陸方缺乏透明而降低了合作興趣，法方也在兩國合作關係中逐漸遭邊緣化，一名外交官甚至表示，「我們天真犯了錯，認為中國人是可以信任的」。

報導指出， 2003年在大陸遭受SARS重創後，在雙方專家牽線之下，中法領導層達成合作意向，於武漢建立P4研究所的計畫因此誕生。但消息傳出不久後，法國內部即出現反對聲音。由於當時距離911事件後並不久，法國國防和國家安全總秘書處擔心P4實驗室可能會變成生物武器庫，而著有「中法危險關係」（France-Chine: Les Liansons dangereuses）作者依桑巴德（Antoine Izambard）指出，法政府部分人士認為，中方早已對幾個與法合資的P3實驗室用途解釋不透明，對於P4實驗室肯定如此，「這種前景令人不寒而慄」。

不過這項計畫不僅當時的法國總統席哈克（Jacques Chirac）與總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin）皆支持，甚至獲得如曾任醫生與外交部長的庫希內（Bernard Kouchner）與法製藥專家梅瑞爾（Alain Mérieux）支持，法高層最後通過合作計畫。

而報導引述費加洛報（Le Figaro）說，中法雙邊合作多處無法履行，例如雙方原本敲定50名法國研究人員到武漢P4實驗室技術指導5年，但這些人從未赴陸，讓該實驗室逐漸擺脫了法國科學家的控制，違反了當初巴黎和北京之間締結合約的初衷。而起初大力支持梅瑞爾也辭去雙邊委員會主席，並表示這是一種非常中國化的工具，「即使它是在法國的技術協助下開發的，它也屬於他們」。

報導指出，即使法方人員從未赴陸合作，兩國P4實驗室之間也從未開始。梅瑞爾表示，「自2016年以來，中法傳染病委員會從未召開過會議」，中方仍在完全法國研究人員情況下工作，與最初的承諾相反。

一位專家表示，與陸方的合作，法國處於弱勢，「只是個中等強國，無法承擔停止一項計畫遭受隨之而來的經濟報復」；另一名外交官表示，法國當局「天真犯了錯，他們認為中國人是可以信任的」，雖然此案很複雜，「我們有書面保證，但不確定是否可以讓這些保證得到執行和遵守」。

關於病毒是否起源於該實驗室，武漢病毒研究所與世界衛生組織（WHO）皆明確表態否認。武漢病毒研究所所長袁志明受訪時表示，該實驗室絕對安全，沒有任何人感染病毒，既不可能出現病毒泄露的問題，也沒有能力製造病毒，而且人類目前都沒有這樣的智慧。WHO也表示，目前掌控的所有證據表明：新冠病毒源自動物，並非人為在實驗室操縱或製造出來。

(中時電子報)