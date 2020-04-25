敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，國防部與中央流行疫情指揮中心每天各自招開記者會說明，被質疑中央一級開設像假的感覺。對此，行政院長蘇貞昌今上午視察台北市防疫旅館受訪表示，盤石艦染疫國防部已經向社會大眾道歉，餅坦言有4大疏失，應該給國防部一點時間跟空間好好調查清楚，一定會對國人有交代，建議不用每天追著一直問。

針對國防部與中央疫情指揮中心每天各自舉行記者會，被質疑是多頭馬車，蘇貞昌表示，其實是媒體一直追著他們問，如果國防部、疫情指揮中心沒有出來說明，又會被質疑逃避責任；中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前也說，是他叫國防部不必出席疫情指揮中心記者會，其實敦睦艦隊染疫事件，國防部已向社會大眾說明，並展開調查，應該給國防部時間好好調查，一定會對國人有交代。

蘇貞昌建議大家不用每天追著國防部一直問，好像非得有什麼隱瞞，現在政府的態度都是很誠實，一定很負責任地跟大家報告，請給國防部一點時間，調查報告完整後一定會很負責任清楚跟國人報告，這是一定會做的事情。

此外，行政院早在4月9日已經拍板，要求國防部依職務類別發放國軍口罩14天14片，但國防部拖到17日才宣布。蘇貞昌說，國防部的作業都依相關作業辦法來做，也希望大家在這一次敦睦艦隊染疫的事情，國軍保國衛也很辛苦，請多多體諒國軍的辛勞，給他們時間、空間跟鼓勵。

(中時 )