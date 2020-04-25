賴清德：支持台北銅鑼灣書店是對台灣出版自由的支持 12:462020/04/25 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴清德：支持台北銅鑼灣書店是對台灣出版自由的支持。摘自賴清德臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賴清德：支持台北銅鑼灣書店是對台灣出版自由的支持。摘自賴清德臉書 前香港銅鑼灣書店店長林榮基的書店今在台北開幕，副總統當選人賴清德今在臉書獻上祝福，並指，支持台北的銅鑼灣書店，也是對台灣出版自由的支持！ 賴清德今在臉書指出，林榮基先生的書店，歷盡艱辛，今天在臺北正式開幕，特別獻上祝福。 他說，如果台灣連這麼一家不為中國所喜的書店都開不成，臺灣最引以為傲的民主自由就會受到極大的傷害。 他表示，「我們要強烈譴責暴力恐嚇，也敬請大家用行動支持書店，支持台北的銅鑼灣書店，也是對台灣出版自由的支持！」 (中時 ) #書店 #台北 #銅鑼灣 #自由 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 銅鑼灣書店長林榮基遭潑紅漆 陸委會：必追究責任 13:142020/04/21 兩岸 林榮基遭潑漆恐嚇 警全力追查 04:102020/04/22 社會新聞 林榮基遭潑漆案 警速逮2嫌：「看他募款不爽」 06:042020/04/22 社會 林榮基遭紅漆恐嚇 疑網路募款600萬惹禍 09:492020/04/22 社會 銅鑼灣書店老闆林榮基遭潑紅漆恐嚇案 第3嫌高雄落網 13:532020/04/22 社會 林榮基遭潑漆案疑有共犯 3嫌聲押禁見 19:072020/04/22 社會 3嫌潑漆林榮基押不成 法院裁交保、限制住居 01:512020/04/23 社會 疫情轉機：聚焦書店轉型 加速數位化 10:272020/04/23 兩岸 3嫌潑漆林榮基檢押不成 今提抗告 09:122020/04/23 社會 台北福華搶母親節商機 滿額免費外送再送住宿券 17:122020/04/23 財經 政治熱門新聞 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 金正恩接班人不是金與正？北韓前外交官：他才是人選 - 政治 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 趙少康：這兩人不該打臉韓國瑜 - 政治 高雄氣爆為何大逆轉？法官判決曝光...網喊4字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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