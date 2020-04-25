賴清德：支持台北銅鑼灣書店是對台灣出版自由的支持。摘自賴清德臉書

前香港銅鑼灣書店店長林榮基的書店今在台北開幕，副總統當選人賴清德今在臉書獻上祝福，並指，支持台北的銅鑼灣書店，也是對台灣出版自由的支持！

賴清德今在臉書指出，林榮基先生的書店，歷盡艱辛，今天在臺北正式開幕，特別獻上祝福。

他說，如果台灣連這麼一家不為中國所喜的書店都開不成，臺灣最引以為傲的民主自由就會受到極大的傷害。

他表示，「我們要強烈譴責暴力恐嚇，也敬請大家用行動支持書店，支持台北的銅鑼灣書店，也是對台灣出版自由的支持！」

(中時 )