行政院長蘇貞昌視察台北市防疫旅館。（趙雙傑攝）

防疫旅館從下車處就開始做好防疫準備。（趙雙傑攝）

新冠肺炎延燒，北市增加防疫旅館。（趙雙傑攝）

行政院長蘇貞昌今日在疫情指揮中心指揮官陳時中和交通部長林佳龍陪同下視察台北市防疫旅館，會前受訪針對五一連假問題，表示鼓勵民眾正常生活，但休假跟出遊並不完全一樣，做好自我健康管理，依照規範來進行，既是保護自己健康，也是減少社會負擔。

(中時 )