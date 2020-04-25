行政院長蘇貞昌視察台北市防疫旅館 16:022020/04/25 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌受訪。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌視察台北市防疫旅館。（趙雙傑攝） 防疫旅館從下車處就開始做好防疫準備。（趙雙傑攝） 新冠肺炎延燒，北市增加防疫旅館。（趙雙傑攝） 行政院長蘇貞昌今日在疫情指揮中心指揮官陳時中和交通部長林佳龍陪同下視察台北市防疫旅館，會前受訪針對五一連假問題，表示鼓勵民眾正常生活，但休假跟出遊並不完全一樣，做好自我健康管理，依照規範來進行，既是保護自己健康，也是減少社會負擔。 (中時 ) #防疫 #防疫旅館 #旅館 #健康 #指揮 也許您會感興趣 推薦閱讀 英寶萊娛樂 捐贈防疫物資 04:102020/04/21 投資理財 提升中央層級 整合地方後援 04:102020/04/21 政治要聞 世界地球日！防疫勤洗手也要環保 省水方法報你知 10:232020/04/22 生活 非防疫旅館接待居檢者 將不訂罰則 15:362020/04/22 生活 澎湖全縣外出戴口罩 網路一片罵聲 16:202020/04/22 社會 良心應召女 她為防疫堅持只做....每週少賺18萬 20:052020/04/22 社會 嘉藥 讓健康產業創生永續 04:102020/04/23 產業特刊 磐石艦官兵國中集合 引虛驚 04:102020/04/23 地方新聞 防疫從幼童做起 大崁國小響應八里區公所推廣防疫洗手歌 10:012020/04/23 社會 嘉義縣居家檢疫出關 寫信讚防疫人員很偉大 10:442020/04/23 生活 政治熱門新聞 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 新聞 金正恩接班人不是金與正？北韓前外交官：他才是人選 - 政治 高雄氣爆為何大逆轉？法官判決曝光...網喊4字 - 政治 為何金正恩遭爆病危 這天是關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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