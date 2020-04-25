新冠肺炎疫情升溫，北市教育局針對室內場館 進行流量人數之管制，並自4月28日(周二)開始進入北市立圖書館、北市立動物園啟動實名制措施，進入之市民以紙本登記或刷卡之方式紀錄，讓台北市民在防疫期間能夠開心、安心使用本市社教機構。

北市3月20日宣布運動、文化等室內型場館採入館實名制，但台北市議員秦慧珠卻發現，北市府獨漏教育場館，包含動物園室內館、圖書館及各分館、青少年發展處皆無入館實名制。對此，北市教育局表示，28 日起遊客進入北市立動物園室內展示館區應配戴口罩，啟動實名制，保持社交距離，並於各室內展示館及販賣站入口提供酒精供民眾手部消毒，另已進行室內展示館人流管制。

教育局指出，台北市立圖書館除全面加強館舍環境清潔消毒，並要求入館民眾需量額溫、戴口罩，同時提供乾洗手液或酒精等設備。另外自修座位及期刊閱報區座位數調整，採行梅花座，4 個閱覽桌座位改為2人使用，且同側保留 1 張座椅，並設置 排隊等候線，保持社交距離，4 月 28 日開始進入北市立圖書館啟動實名制措施。

此外，北市青少年發展處於 1 樓設立單一入口體溫量測站，管制中央電梯及出入 口動線，入口處備有酒精供入場民眾消毒並請其配戴口罩。

(中時 )