消防人員至老人福利機構、長期照顧服務機構等場所，宣導續落實自主消安檢查。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

疫情期間，台中市消防局暫緩至甲類第6目場所，包括，醫院、療養院、榮譽國民之家、老人福利機構、長期照顧服務機構、兒童及少年福利機構與護理機構等類似場所、居家檢疫替代所及集合住宅實施例行性消防安全檢查，呼籲場所管理權人應落實防火管理制度、維護消防安全設備管理。

台中市消防局表示，因應新冠肺炎，消防署調整疫情期間消防安全管理處理原則，包括防火宣導的居家訪視及災後訪視任務均暫緩，若民眾欲申請防火宣導，建議調整為戶外或擇期辦理，或者民眾可透過消防局網站火災宣導影音文字學習。

為減少新冠肺炎期間的群聚感染風險，台中市政府消防局配合內政部消防署相關消防處理原則，調整消防安全檢查及防火管理規定期程，包括暫緩醫療及社福機構、居家檢疫替代所及集合住宅等高風險場所的消安檢查，消防局提醒，請各機構持續落實自主消安檢查，提升消防安全。

(中時 )