直播》台灣12天本土零確診恐破功？指揮中心最新說明 13:462020/04/25 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心記者會。(圖/擷自中時電子報直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心25日召開疫情說明記者會。(中時電子報臉書直播) 台灣12天本土零確診會破功嗎？今傳出一台鐵列車長曾與確診官兵在同一健身房運動，目前他已出現肺浸潤症狀並已2採中，另一則是陸軍2人支援載運磐石艦確診官兵，出現腹瀉症狀而住院治療。這2起疑似案例，會不會進一步造成台灣社區感染？我軍方是否還有其他的未爆彈？中央流行疫情指揮中心14:00將有最新說明。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #零確診 #破功 #確診官兵 也許您會感興趣 推薦閱讀 確診官兵足跡 高屏忙消毒 04:102020/04/21 地方新聞 【自豪讓女濕3】BL劇鮮肉愛女生 腐味純情破功 07:322020/04/21 娛樂 確診官兵西半部足跡獨漏彰化 在地人曝真心話 11:102020/04/21 日常 搭國光坐確診官兵旁 基隆巿府急尋「花襯衫男」 13:172020/04/21 生活 基隆確診官兵搭國光 議員要求衛生局落實疫調 13:322020/04/21 生活 確診官兵台南上直銷 黃偉哲憂疫情擴大：不排除封城 14:132020/04/21 政治 台南新增1確診官兵 足跡遍布知名冰店國民運動中心及成大 16:012020/04/21 社會 成大11生曾與確診官兵打球 成大：封校有難度 11:082020/04/22 生活 甩鍋敦睦艦隊染疫 維持本土連11天零確診 15:522020/04/23 生活 與確診官兵同足跡 台鐵車長發燒緊急消毒 11:062020/04/25 社會 生活熱門新聞 台鐵車長肺浸潤二採中 曾與2車長、2軍人共處一室 - 生活 周揚青毀滅羅志祥 網曝陸女個性...惹不起 - 生活 防癌阻血管老化 5種食物要常吃 - 生活 羅志祥沒犯法到底錯在哪？ 網6字點出關鍵 - 生活 AV女優突上傳與羅志祥「親密互動片」 達人曝背後動機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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