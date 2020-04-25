中央流行疫情指揮中心25日召開疫情說明記者會。(中時電子報臉書直播)

台灣12天本土零確診會破功嗎？今傳出一台鐵列車長曾與確診官兵在同一健身房運動，目前他已出現肺浸潤症狀並已2採中，另一則是陸軍2人支援載運磐石艦確診官兵，出現腹瀉症狀而住院治療。這2起疑似案例，會不會進一步造成台灣社區感染？我軍方是否還有其他的未爆彈？中央流行疫情指揮中心14:00將有最新說明。

(中時電子報)