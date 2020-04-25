新冠肺炎疫情持續蔓延，印尼籍失聯移工「阿蘇」找工作一直碰壁，加上遠在印尼未曾見過面的4歲女兒透過手機說想爸爸，恰好移民署正在實施「擴大自行到案專案」，在相關優惠措施吸引下，「阿蘇」鼓起勇氣前往移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊投案，興奮地向移民官說「我要回家看女兒了！」。

35歲的「阿蘇」5年前因老婆懷孕，為想讓家人有更好的生活，決定來台工作，在南部1間飼料工廠工作約3年後，因誤聽友人建議逃逸成失聯移工，原本希望輕鬆工作賺大錢，沒想到工作已非常不穩定，又要四處躲藏，最近又碰上疫情，工作機會更少，加上女兒一直說想看爸爸，「阿蘇」決定到移民署投案，返回印尼與家人團圓。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，「擴大自行到案專案」實施至6月30日，在專案期間投案者，除免予收容外，得免除禁止入國或不予許可期間，且逾期罰鍰僅2000元，等於投案後可適用「不收容、不管制、低罰鍰」等優惠措施，相當有誘因。

據嘉義縣專勤隊統計，「擴大自行到案專案」4月1日施行以來，嘉義縣市已有40名失聯移工主動投案，較以往同期數字相比，已是倍數成長。

(中時 )