敦睦艦隊染疫官兵曾到屏東大學訪友，也有確診官兵到3名學生打工的餐廳，引發學校師生及家長不安，屏東大學也匡列6名學生居家隔離、54人自主健康管理。25日校方公布疑似案例採檢結果，9例採檢全部陰性，讓學校鬆了一口氣。

敦睦艦隊確診官兵16日到屏東大學訪友，3名直接接觸確診者的學生因此居家隔離，另有30名教職員生自主健康管理；另1名確診官兵16日也去過屏東市一家迴轉壽司店，屏大有3名學生在店裡打工，也因此被列入居家隔離對象。

屏東大學25日公布採檢結果，學校疑似案例採檢9例，檢驗結果均呈陰性；總管理人數為60人，包括居家隔離6例、自主健康管理54例。校方指出，該校與確診官兵直接接觸者，將於5月1日解除居家隔離，並於5月8日解除自主健康管理；其他匡列為間接接觸者，將於5月4日全部解除自主健康管理。

屏東大學臉書也發文，「過去一周讓屏大師生籠罩在新冠肺炎疫情的陰影下，總算可以暫時鬆一口氣。」

(中時 )