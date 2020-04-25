嘉義縣大林鎮中山路上的濟陽衍派街屋日前通過嘉縣文化資產委員會審查，登記為歷史建築，成為繼萬國戲院之後大林第二個有形文化資產，讓街屋重現風華的大林鎮民代表江明赫長期致力於推廣地方文化觀光，4年前承租街屋後取名「翹嘴秋茶店仔」未來要透過這裡，串連大林其他社區的特色，重現大林風光。

翹嘴秋茶店仔位於大林鎮鬧區，是標準的三進式建築，店面部分是1906年梅山大地震後於1907年重建，後方牌樓則是1914年大正時期興建，皆是超過百年的古厝，江明赫說，興建的屋主姓柯，後來賣給江家，4年前由他承租、整修，這次能提報登錄為歷史建築，也要感謝江家人的無私與支持。

嘉義縣文觀局長許有仁日前率文化資產審議委員訪視大林翹嘴秋仔茶店仔，進行歷史建築提報登錄現勘，詳細了解建築物的歷史與文化，許有仁表示，該建築物具備文化資產價值，後續可與萬國戲院、諸羅樹蛙等大林在地人文自然連結，發展大林特色觀光。

目前翹嘴秋茶店仔已整建完成，一進門就可見江明赫的收藏品包括百年豬肉攤、留聲機等，除此之外還有大林各社區的特色商品，江明赫說，這裡是民間版的旅客服務中心，4年來用心整建、布置，希望吸引遊客到此，再從這裡認識更多大林的好，民眾可預約導覽，了解更多有趣的歷史文化故事。

(中時 )