新冠肺炎疫情持續延燒，杏輝（1734）感念第一線醫護人員辛勞，今（25）日支持宜蘭在地醫療團隊捐贈活動，集團贈送善補四千瓶，及七大醫院加菜金。

杏輝表示，由於宜蘭工廠有RT PCR核酸測驗儀及細胞與病毒檢驗室，及全隔離IIA廠區，若國家需要，杏輝會加入防疫團隊，共同為國人健康貢獻。

為了給醫院和診所參與防疫第一線工作的醫護及醫事人員，以及辛苦發放口罩的社區藥局藥師打氣送暖，杏輝醫藥集團此次特別捐贈營養品及加菜金，並透過宜蘭縣政府，撥發給本縣7家急救責任醫院、醫師公會、中醫師公會、牙醫師公會、藥師公會、及藥劑生公會，表達對醫護及醫事人員的謝意。

台灣地區在今年1月20日出現第一例嚴重特殊傳染性肺炎後，宜蘭縣迄今收治過2位境外移入確診個案；經過醫護人員盡心治療後，也已康復出院。目前嚴重特殊傳染性肺炎疫情仍持續蔓延，縣內醫護及醫事人員也全力投入防疫救護工作；而對於確診病例的接觸者在居家隔離或居家檢疫期間，宜蘭縣也由西醫、牙醫、中醫診所及醫院擔任「指定通訊診療院所」，提供不中斷的醫療服務。另外也經由各社區藥局的投入，持續為民眾發放口罩。

此次杏輝醫藥集團除了捐贈4,000瓶含有豐富B群及維生素C的營養品，幫助醫護人員維持體力外，也提供給3家區域醫院及4家地區醫院共30萬元加菜金，為抗疫期間辛苦工作的醫護防疫英雄們加油打氣。

縣長林姿妙表示，由於醫護人員全心全意的付出，宜蘭縣民才能擁有健康的生活；也感謝杏輝醫藥集團的慷慨捐贈，協助站在防疫第一線辛勞付出的醫護人員，增強足夠體力來應戰病毒，也展現了社會的溫情。最後呼籲疫情期間，請大家一起「在家防疫」，減少出遠門；並體恤所有醫護人員的辛勞，共同對抗疫情，挺過考驗，拚出宜蘭好健康！?

(工商 )