學生們在每個就學階段最期待的畢業旅行，今年因為疫情關係，許多學校紛紛取消，但高雄市林園區汕尾國小的7名畢業生，25日駕乘重帆「海洋夢想號」從屏東大鵬灣出發，橫跨3縣市順利抵達台南安平港，體驗到人生難得的「畢業航行」。

汕尾國小用心推動海洋教育特色課程，去年成立風帆船社團，更多次代表學校出賽奪得佳績，這次7位畢業生規畫許久的「守護海洋、夢想啟航」畢業系列活動於25日正式啟航，對於畢業生們挑戰100公里航程，考驗著他們的體力與耐力，共同乘風破浪，象徵高雄守護海洋的理念與願景。

汕尾國小學生黃忠生表示，同學們多是去年才從學校接觸小型帆船，所以都沒有乘重帆從沒有此經驗，過程中，大家驚豔海洋的美麗，相信會是自己最難以忘懷的另一種畢業旅行。

高雄市教育局長吳榕峯也特地南下祝福師生們的畢業航行順利，吳榕峰表示，整個航行過程中，學生要面對茫茫大海，克服台灣西部外海的大風大浪，唯有分工合作展現團隊精神，才能讓「海洋夢想號」平穩的航向目的地。

帆船教練許瑞真表示，此次的重帆初體驗，除了展現學生平時的練習成果，也讓孩子學習當水手的工作內容與任務，從出發前的前置作業整備船隻、填寫出海報備表等；出發時繫解纜繩、收放防撞碰墊到上下船離靠岸等，每個步驟都馬虎不得，才能讓重型帆船順利地駛離港口。

教練蔡秉諺強調，在整個航程中學生們也沒閒著，必須要不斷留意天氣、水域觀測並做成紀錄；還要不時因應風向及風力的變化，通力合作完成升帆、降帆與收帆的工作，對小學生來說是耐力與體力的一大考驗。

(中時 )