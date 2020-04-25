高雄市2014年發生的石化氣爆案，昨高雄高分院二審宣判，改認定僅前市府驗收官員罪證確鑿，廠商改判無罪。而案發後高達45億的愛心善款是否被濫用也再引起關注。事實上高雄巿議會已成立專案調查小組，並認為善款疑有重大弊端，經雄檢分「瀆職」、「政府採購法」2個他字案承辦；45億的善款目前餘額則剩9千餘萬。

據《中時》今25日報導，雖然議會移送的是代位求償律師費，及公共裝置藝術等疑點，但45億元善款並非小數目，檢方強調「證據到哪就辦到哪，並不設限於市議會，目前暫無特定的犯罪嫌疑人」。

當年高巿府號稱啟動全台第1次大規模的公部門代位求償，但遭疑既是「加害者」身分，又疑拿善款「買」到3140位災民的受讓債權，甚至逃過民事損害賠償的2年請求權，可在國賠全身而退，都讓善款的運用備受質疑。

議會氣爆專案調查小組召集人、議員陳麗娜，曾會同國民黨立委許淑華、曾銘宗，於去年7月開記者會、提出6大疑點，包括「文化局球員兼裁判、刻意規避《採購法》、造價超高、鑑價後換廠商、邀請比件資格不符、違《公務人員法》又規避學校簽約」。質疑氣爆善款成「陳菊的小金庫」，當時市長韓國瑜也聲援許淑華等人，認為「絕不可以讓台灣人民捐出的錢被濫用，民眾的愛心被無故糟蹋」。

該調查小組當時並指出，「善款被拿來購買各種文具，以6000萬作為代位求償的律師費，更是天價，甚至有個案災民才求償400元，卻要以1案1萬的律師費支付。所謂的氣爆公共裝置藝術，更因「藝術」鑑賞困難，價金多少才合理而討論中。

而氣爆善款總計45億6千6百多萬，案發至今6年過去，到3月為止，目前餘額還剩下9千餘萬。

對於國民黨議員陳麗娜稱氣爆善款成「陳菊小金庫」。現任總統府秘書長、前市長陳菊不滿團隊和個人名譽受損，在去年10月初正式提告3人，全案目前審理中。

而判決報導也引來許多網友討論。紛紛留言，「早該這樣查弊案了，還有賤賣5百多筆土地跟慶富案，是否也該查出真相呢？」、「難怪有人積極推動罷韓」、「這也是非要把韓市長拉下台的原因之一吧？」、「原來...」、「幾十億善款不少錢耶，請檢調查清楚錢的去向，並公佈清楚」。

(中時電子報)