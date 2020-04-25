周揚青回應網友。（圖／翻攝自微博）

羅志祥（小豬）與周揚青交往9年，日前女方發長文揭露分手主因，直指男方花心、搞「多人運動」才讓她忍無可忍喊切，消息一出引發諸多討論，甚至還有網友跑出周揚青的微博小號留言：「你得不到就要把他毀了？」周揚青稍早則回如果想毀掉小豬，絕不是只到今天這步，會用這種方式是因為男方道德敗壞，她不願有人再受傷才會站出來。

周揚青今稍早回覆網友批評她「毀滅式分手」，澄清說：「我如果想要毀掉他（羅志祥），絕不是只到今天這一步，如果他只是單純的劈腿分手，我絕不會寫這篇文章，我說最後一遍，我會以這樣的方式是因為他行為品質敗壞，道德淪喪，並且絕無改過的可能，所以不願再讓其他女生受害！」

周揚青也說，分手後曾想過，如果在被羅志祥追求前去網上查到這些事蹟，自己當時絕對不會答應和他交往，可惜當時沒有被他傷害過的女生站出來，所以自己現在才要當「那個人」，網友回應：「為什麼不是說毀掉羅志祥的恰恰是他自己呢，感覺三觀好奇怪」、「真的三觀巨正好姑娘」、「這人的問題也是腦殘！什麼叫得不到？都談婚論嫁了」、「打響反動渣男的第一槍」。

(中時電子報)