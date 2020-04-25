響應世界地球日，澈贊法王、仁欽多吉仁波切與苗栗縣長徐耀昌，25日前往造橋鄉龍昇村寶吉祥佛寺，辦理植樹祈福活動。（巫靜婷攝）

造橋鄉龍昇村長陳吳滿玉出席植樹節活動，致贈回鄉小農的有機蔬菜。（巫靜婷攝）

仁欽多吉仁波切基金會捐贈50萬元給苗栗縣府「社會救濟會報捐款專戶」。（巫靜婷攝）

澈贊法王響應環保，親手種下山櫻花。（巫靜婷攝）

響應4月22日世界地球日，藏傳佛教直貢噶舉教第37任澈贊法王、仁欽多吉仁波切與苗栗縣長徐耀昌，25日前往造橋鄉龍昇村寶吉祥佛寺，辦理植樹祈福活動，仁欽多吉仁波切基金會捐贈50萬元給縣府社會處「社會救濟會報捐款專戶」，社會處長楊文志指出，該專戶經費將用於突發性、過渡性急難救助。

澈贊法王2015年獲聯合國糧農組織禮聘為「山區夥伴全球親善大使」，長期推動環保愛地球、有機綠化的生活理念，25日與弟子仁波切及苗栗縣長徐耀昌，到寶吉祥佛法中心在苗栗造橋的基地，種下3棵山櫻花為全球疫情祈福，也希望藉由興建佛寺，帶動周邊的在地農產商機。

造橋鄉龍昇村長陳吳滿玉出席植樹節活動，致贈回鄉小農的有機蔬菜、特色農產品及手工編織籃，提到仁波切每周出資舉辦近百人的寶吉祥佛寺參訪團，在佛寺旁小農市集採買在地有機蔬菜，活絡周邊商機，也讓不少北漂青年想回鄉務農栽種有機植物。

寶吉祥佛寺園區整體總面積為1.9公頃，但規畫興建佛寺及閉關中心實際面積僅0.652公頃，建物占3成多，歷經2年通過環評及水土保持、山坡地雜項執照審查，目前申請建照中，預計於2023年完工，仁波切強調，佛寺園區採低密度開發，未來園區內不殺生、不任意砍樹、不灑藥及化肥，也沒有放生活動，維持山林原貌，成為佛教文化交流的場所。

(中時 )