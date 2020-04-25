周揚青毀滅式分手羅志祥，公開指出他在交往期間劈腿、約砲等行為，但有網友一針見血指出，感情這種事「 一個願打一個願挨」，大家都知道他花名在外，渣男固然很可惡，但明知如此，卻仍張開腿的女生，就都沒問題嗎？

網友在PTT上發文指出，羅志祥很渣，有女友還到處玩，一聽就知道是在騙三歲小孩，大家都知道他花名在外。同樣也在演藝圈打滾那麼久的周會不知情？別鬧了，周絕對比在座各位都更清楚。但明知如此還跟他在一起，不就是貪圖他身上的某個優點嗎？你喜歡帥哥，別人也是，你喜歡名人，別人也貪圖啊！

原PO說，周要求羅交往之後就必須專情，套一句偽女權最常掛在嘴邊的一句話，感情這種事「 一個願打，一個願挨」。羅志祥有拿槍壓著你或下藥請你跟她上床嗎？ 渣男的確很可惡、需要檢討，但明知如此，卻仍願意張開腿的女生，就都沒問題嗎？

該回應引起網友熱議，「戰神回歸」、「周可能以為自己可以改變羅吧」、「希望另一半改過自新有什麼問題」、「無法反駁 ，坐等女權崩潰」、「男歡女愛，自甘自願 不覺羅有啥錯」。

(中時電子報)