31歲前AV女優明日花綺羅縱橫暗黑界多年，雖然從前年起便停止拍片，今年初更是在IG宣布正式從AV界畢業，結束10年的AV女優生涯，不過近期她卻遭媒體直擊與小鮮肉到處亂晃，最後被撿屍帶回家過夜。

據《Friday》報導，明日花綺羅日前和一名小鮮肉型男現身東京中目黑大啖燒肉，期間黃湯下肚，走出餐廳時步履蹣跚，醉到沒辦法好好站立，即便如此，她還是在男方的攙扶下前往KTV續攤唱歌，狂歡結束後，明日花綺羅就被帶回住處過夜。

近日羅志祥與周揚青分手的事情鬧得沸沸揚揚，明日花綺羅第一時間便在微博貼出過往上《娛樂百分百》的影片，並寫下「只是工作上的聯絡」8個字，成為首位站出來澄清的女藝人。

（圖／翻攝自明日花綺羅IG）

不過明日花綺羅隨後也在IG澄清，那個擁有將近50萬人追蹤的微博帳號並非自己經營的，告訴大家那個帳號「是假的」。

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(中時電子報)