臉書社團「靠北警察」提供警員發洩心情的平台，也因其匿名性質，讓小警員可以無所顧忌地暢所欲言，該社團近日更成立「警官場現形記2.0」問卷，讓基層能對自家長官評分，但部分留言涉及謾罵，還指名道姓人身攻擊，雙北數名高階警官正蒐集證據，計畫對留言者提告。

本刊調查，「靠北警察」社團成立於2014年，主張「訐譙有理，靠北無價」，員警若有想抒發卻不能直說的事情，可私訊給該社團版主，版主審視後將匿名發出，以其敢罵敢說、仗義執言聞名。

該社團近日更成立「警官場現形記2.0」問卷，讓基層可以對長官打分數，從各縣市警察局長到二線三星中階警官都能被評論，警員們保握機會表達內心真實想法，卻有部分留言指名道姓謾罵警官「廢物、垃圾」，還有人被罵是「屎中之屎」，恐已涉及人身攻擊。

也有網友以假亂真，只稱曾有分局將有人受傷的A2車禍，改成單純發生事故的A3車禍，藉此降低傷亡車禍發生率，但該分局調查後認定無此事，越來越誇張的內容也讓警官們忍無可忍，決定提告。

據了解，雙北已有多位派出所所長和分局組長們聯合起來，正蒐集證據想對躲在螢幕後方的留言者提告，倘若警員真遭判刑定讞，警局也會依情節輕重給予行政懲處，警方也因而呼籲發文時應該保持理性、避免觸法。

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(中時電子報)