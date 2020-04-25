台中市國民運動中心及港區運動公園26日起縮短原營業時間，上午6時開館延至8時，2小時為消毒時段。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府4月1日起，針對國民運動中心及港區運動公園實施「一周一閉」防疫政策，每周擇1日封館擴大消毒，管制空間容流量，減量20％減少群聚密度，26日起還將縮短原營業時間，上午6時開館延至8時，2小時為消毒時段，仍維持晚上10點閉館時間，提供市民安心運動的好去處。

運動局指出，國民運動中心、港區運動公園等所轄場館執行各項防疫措施，包括實名制入場登記、單一出入口管制、入場量測額溫及雙手消毒、第一線服務人員全程配戴口罩、入口及排隊處設置社交安全距離標示、保持場館通風良好，配合中央防疫政策及通報程序等。

此外，4月2日、12日、19日三日與3座國民運動中心及港區運動公園營運廠商，閉館進行全面深度消毒作業，實施空間容流量減量20％管制作為。

運動局考量近期敦睦艦隊疫情因素，為保障市民健康、維護環境衛生，針對國民運動中心及港區運動公園實施「一周一閉」防疫政策，北區國運為每周六閉關，朝馬國運、南屯國運與港區運動公園則為每周日閉館，各場館以一週一次頻率封館，對全館空間及設施設備深度消毒。

自26日起更將縮短原營業時間，自上午6時延至上午8時開館，每日上午6至8時為開館前消毒時段，營業時間每2個小時由專責人員針對顧客所及場域清潔消毒，主動為使用市民維持安全的運動環境把關。

運動局指出，依教育部體育署發布「公共運動設施(含國民運動中心)及民間運動場館因應新冠肺炎防疫注意指引」，運動局所轄場館皆符合體育署各項防疫規範，提醒市民進出運動場所配合配戴口罩，營造安全的運動環境努力。

(中時 )