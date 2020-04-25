婦聯會去年決定不轉型成為政黨，內政部最快在4月27日得下令解散清算。對此，內政部今表示，因規定兩年內期滿未補證之政黨或政治團體，給予4個月補正期限，一旦期限屆滿，會陸續執行廢止行政處分，廢止後指定清算人清算。內政部強調，未依規定期限內完成補正的團體、政黨很多要處理，不是針對某個特定團體，後續會蒐整所有資料後一併處理。

依據2017年12月6日公布施行的政黨法規定，經內政部通知的政治團體應餘2年內修正章程，傳換成為政黨，截至去年底仍有46個政治團體未完成相關程序，內政部決定給予4個月補正期，若未在期限內補正，內政部將依法解散，其中，婦聯會已表態不轉換成為政黨。

眼看補正期限將於4月27日到期，內政部民政司副司長鄭英弘今受訪表示，一規定兩年期滿給予4個月補正期限，期限到後會陸續廢止行政處分，並進行全面性盤點未補正團體或政黨，要處理的案件非常多，不會針對特定團體。

至於婦聯會主委雷倩提到，內政部若廢止立案，將會清算婦聯會390億元財產，將會提起訴願與行政訴訟。內政部表示，這是他們的權益，他們有權做相關處理，內政部仍會依法處理。

(中時 )