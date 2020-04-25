雖然新冠肺炎疫情嚴重，但企業女子壘球聯賽依舊開打。(中華民國壘球協會提供)

中華民國壘球協會理事長陳任邦25日上午以大會會長身分、宣布邁入第5年的聯賽開打！陳任邦感謝政府與全民防疫有成，也歡迎球迷在家欣賞精采女壘賽事轉播，「防疫期間不要趴趴走，在家看球不無聊，也更有精神！」

新力旺企業女壘聯賽TPWSL賽季本季賽事今天在台中萬壽棒球場開打。天公作美，參賽隊伍展現抖擻精神。開幕戰由去年冠軍新世紀黃蜂，迎戰雄心勃勃的新力旺旺獅隊，兩隊總裁吳尚謙與莊周文應邀開球。本季包括臺北臺產、福添福嘉南鷹與凱撒勇士共五隊，今起展開例行賽八個循環、共80場賽事，今年賽制改採上下半季總冠軍制，再依全年度勝率排名、決定挑戰賽隊伍。

「這次到球場，格外覺得驕傲。」聯賽共同創辦人、立法院副院長蔡其昌致詞時說，女壘企聯能繼中華職棒之後如期開打，「可說也是『世界第一球』，男棒女壘，都讓台灣在世界大大露臉。」蔡其昌說，他將積極爭取本季的部分關鍵賽事、增設英語轉播，讓更多人看見台灣壘球的堅強實力。

壘協理事長陳任邦說，在政府、民間與企業三方結合下，五年來女壘企業聯賽從無到有，競爭力明顯提升。今年賽事配合政府政策做好防疫準備，在世界疫情中，今日能如期開打，期望本季各隊以戰養戰、良性競爭，更提升台灣女壘實力。陳任邦說，當年中華奧會主席林鴻道希望以企業聯賽方式，提升台灣女壘競爭力，得到企業友人支持，他有信心會愈來愈好。

本季企業女壘聯賽，由新力旺國際控股集團再次冠名贊助。新力旺總裁莊周文今日在開幕典禮上，特地將新力旺獅隊球衣和手套，贈送給12歲霧峰國小學生謝沛蓁，象徵支持基層。

莊周文說，「新力旺旺獅隊成立後，激勵了許多年輕女孩，未來也希望帶動國高中女壘發展。」莊周文分享自身經驗說，自己也是在投入後、發現台灣女壘的水準世界級，有機會、也有看頭，「興趣是培養出來的！我也在找更多企業朋友參與，希望多加幾隊，最好能增加到12隊！」

(中時 )