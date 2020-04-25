國際油價本周大崩盤，甚至出現-37美元價位，美國最大石油ETF（United States Oil Fund，USO）過去兩個月暴跌75%，讓空頭海削近3億美元。在油價殺到負數之際，USO除了改變基金投資結構，還發布拆股計畫，分析師警告投資人，「搞不清自己買的石油ETF是現貨還是期貨，小心錢被詐騙光」。

外媒報導，美國石油ETF（USO）周三宣布拆股計畫，亦即進行反向股票分割，將8股合併為1股，減少流通股數量，並拉抬股價。此次拆股對股東的回報無任何影響，基本面也沒有改變，預計將在美東時間4月28日收盤後進行，並在次日完成。

值得注意的是，USO這次拆股，除了增加股票買賣與流動性，還可確保股票交易價格高於最低上市要求。

隨著油價崩跌，USO於21日公告改變持倉結構，55%資產投入紐約7月原油期貨，40%資產投入6月原油期貨，5%資產投入8月原油期貨。由於USO更改投資架構，是反映原油「未來的價格」，並非「現貨價」，投資人抄底要更小心。

分析師Kyle Bass也警告，買石油ETF的散戶，以為自己買的是原油現貨價，但其實是下個月的原油價格；也就是在現貨價為每桶負38美元時，投資人付了每桶22美元價格買入。散戶若持續瘋狂押石油ETF，恐怕錢會輸光光。

(中時電子報)