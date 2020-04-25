國內截至23日，計有逾700人在居家隔離、9400多人正在居家檢疫。基於人道考量，中央流行疫情指揮中心今宣布，部分居家隔離、檢疫者因二親等親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視，特別開放有條件外出，1次以1小時為限，民眾可向所在地方衛生局提出外出申請。

有條件外出申請流程及規定如下：

一、居家隔離/檢疫第5天(含)以後且無症狀者向地方衛生單位提出申請；

二、經審查符合資格，且取得醫院同意探病後，由地方衛生單位安排至指定醫療院所自費採檢；

三、取得檢驗陰性報告2天內，經醫院同意後由地方衛生單位安排外出，無論探病、奔喪或辦理喪事均以1次1小時為限；

四、外出時需全程佩戴口罩並保持安全社交距離，不得搭乘大眾運輸工具。

指揮中心指出，國內目前共18家指定醫療院所提供自費檢驗，相關費用由各縣市主管機關核定；後續將視需求適時增加院所數。

(中時 )