中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，昨(24)日新增833例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計59,840例(含57,440例排除)，其中429例確診(今日新增案429)，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，275人解除隔離，其餘持續住院隔離中。4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，截至目前維持4人就醫治療中、2人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計2,833,642例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國912,628例、西班牙219,764例、義大利192,994例、法國187,708例及德國150,383例為多；病例中195,715例死亡，以美國51,991例、義大利25,969例、西班牙22,524例、法國22,245例及英國19,506例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )