這次新冠疫情讓男女職網停賽不同步，先是男網ATP停了，女網WTA卻比較晚。男網天王費德勒(Roger Federer)推文表示：「只有我覺得現在應該是男女職網合併的時候嗎？」當然這只是統一管理，而不是讓男女對打。

男女職網從1972年分家，各自有不同的賽程和積分計算方式。另一位男網天王納達爾(Rafael Nadal)也贊同合併：「在世界面臨大災難的時候，正是男女職網統一的良機。」女網選手哈麗普(Simona Halep)、穆古如莎(Garbine Muguruza)都支持合併。

然而美媒ESPN指出，合併的困難很多，主要是政治與利益分配問題，贊助商、轉播金、賽事舉辦若合在一起的限制會比較多，將近50%員工可能因此失業。多年前已有人提出合併建議，最後沒有成功。

2008年男女職網兩個聯盟的營收差距甚微，10年後(2018年)ATP已成長到1.2億美元，去年又飆到1.5億美元，WTA最後提供的數據(2014年)還停在6900萬美元。顯然ATP經營有成，現在談論合併，要看ATP願不願意與WTA共享成長果實。

合併的優勢在於男女共站的比賽可以吸引更多票房，統一的積分、網站、商標、資訊、賽程管理對於球迷來說更加方便。雖然男子賽事還是比較賺錢，但男女的差距已不似幾十年前，也為合併提供有利條件。

(中時電子報)