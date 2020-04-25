針對高雄市長韓國瑜與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中意見相左一事，國民黨前立委蔡正元表示，陳時中不僅對大陸台胞和美國僑民態度不同，連對韓國瑜和基隆市長林右昌都大小眼對待，真是越來越走鐘了！

蔡正元在臉書發文表示，陳時中對著武漢台胞的小孩強硬的說，「選擇國籍要自己承擔」，捍然拒絕武漢台灣人返台，還要像黑奴一樣註記，綠色網民瘋狂叫好！言猶在耳，有美國籍的台胞染疫發燒，照常大剌剌搭機返台，陳時中又慷慨又大氣的說，依法全民買單。原來陳時中的意思是，「選擇美國籍就是全台買單」、「選擇生為台灣人小孩的大陸籍兒童就自己承擔」！

更經典的是，國民黨執政的高雄市防疫演練，陳時中說「不要製造恐慌」；民進黨執政的基隆市也做防疫演練，陳時中說「中央地方共同努力」！韓國瑜要調查海軍官兵的「蹤跡」，陳時中說「於法不合」，這些拒絕調查的官兵竟然出現確診，陳時中改口問蒼天說，「四月底才能過關」！蔡正元感嘆，「陳時中越來越走鐘了」！

(中時電子報)