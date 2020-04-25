《劍塵道魔錄》導演蕭景在新竹租下一間鐵皮屋，並由社團成員自行搭設戲台片場，進行電影拍攝作業。（交大布袋戲社提供／李侑珊台北傳真）

為呈現戲偶的靈活動作與場景氣氛，交大布袋戲社表示，多人操作可以說是家常便飯。（交大布袋戲社提供／李侑珊台北傳真）

交大布袋戲社自導自拍自演獨立電影《劍塵道魔錄》海報。（交大布袋戲社提供／李侑珊台北傳真）

交通大學布袋戲社自導、自拍、自演獨立電影《劍塵道魔錄》，從募款到搭建戲台全部一手包辦，團隊希望拍片場景能永續使用，導演蕭景在竹科附近租到鐵皮屋，所有成員便合力在此親手搭建戲台片場，成為北部唯一擁有攝影棚的布袋戲社團。

《劍塵道魔錄》編劇盧奕丞表示，3年前，蕭景拋出要在創社15周年推出電影的想法，最初預估預算約百萬元，畢業學長姐與交大校友會在資金上協助不少，社團也自行上網募資，財源並無太大問題。

《劍塵道魔錄》口白馬紳富則說，拍攝電影花費大約113萬元，募得百萬元的款項，超過一半以上是來自交大校友會，「有些校友聽說我們有這個計畫，透過校友會把錢轉給我們」，不足的部分則是依靠募資平台與學長姐捐助。

兩人在受訪時特別提到，交大布袋戲社傳承精神強，社團具備極高的向心力，如同二人即便畢業逾10年，在職場工作多年，現在仍活耀於社團活動，許多畢業學長姐也肩負教學工作，教導學弟妹布袋戲技藝，「對我們來說，這就像是另一個家一樣」。

而社團的向心力不只呈現在內務上，盧奕丞以《劍塵道魔錄》來說明，指出團隊希望拍攝電影的場景能永續使用，導演蕭景在新竹租到鐵皮屋，社團成員便共同合力在此搭戲台片場，成為北部唯一擁有攝影棚的布袋戲社團。

從寫劇本、拉贊助、架片場到殺青，過程耗時3年，盧奕丞提到，團隊一度猶豫是否要租片場，最後考量外景器材搬運耗時費力、天候光線難以掌控等因素，選擇在鄰近竹科的鐵皮屋作為片場，而片場架設完整，社團後來都可持續使用，他直說：「當初的選擇是對的」。

談到未來社團與片場的走向，盧奕丞認為，布袋戲業界和戲迷之間有著很深的鴻溝，「弄了社團、到底怎麼做，沒有人能求救」，未來社團能夠作為連接劇迷與業界的橋樑，成為全國布袋戲實習中心，讓有興趣的人能來參與、嘗試。

馬紳富則補充，社團準備將過去的教學資源進行整合成套裝教程，而片場則繼續營運並作為實習場所，讓有興趣的人可以知道「職業布袋戲拍片者會做到哪些工作、體驗看看喜不喜歡這樣的生活，再決定要不要嘗試往專業走」。

(旺報 )