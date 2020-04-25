敦睦艦隊新冠肺炎染疫風暴震驚全國，國防部日前決定自23日起，每日舉行記者會說明敦睦艦隊官兵染調查進度，但前海軍副總司令雷光墅則在臉書砲轟，國防部記者會荒腔走板，前後不一可信度極低，只在卸責！

雷光墅今(25)日早上在臉書發文表示，敦睦支隊疫情，未見軍醫高官備詢說明為支隊醫療整備做了什麼？他質疑，防止疫情擴散，媽祖出巡都可以暫停，為何國防部堅持下令出海執行任務，又沒有配合疫情指揮中心充分提供軍醫專業支援與指導？

雷光墅認為，國防部沒有配合疫情指揮中心提供軍醫專業支援與指導的部分，這種失職才該究責。他表示，支隊達成遠航任務被責罰實在夠冤，共同敵人病毒，若找艦隊下屬墊背實非國家之福。

據了解，執政黨高層認為，國防部前兩日記者會效果不彰，已請國防部重新評估是否要每日召開，周六、周日可能先暫緩，以免國防部因為調查不完備的發言，或是隨著調查有意外進展，反而被外界誤解又是前後不一，再次損及國軍威信。

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(中時電子報)