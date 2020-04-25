張孝全在Netflix新戲《誰是被害者》中揭露「職場霸凌」與「職場過勞」議題，與王識賢劇中偵辦案件時，目睹陳家逵深陷在職場被霸凌與過勞真相，對此，張孝全認為，世界上沒有哪一個職業是不辛苦的，希望自己用試著去理解的態度去看待每一個工作崗位的人，當有更多真正的理解與認識後，會多一份體諒與尊重。

張孝全（右）與王識賢在Netflix《誰是被害者》發現被害者被霸凌情節。（圖／Netflix提供）

他透露，有了小孩後，開始經常留意罷凌相關報導，直呼：「這是件可怕的事！」他期望未來能引導教育自己的小孩，當他長大後，如果他身邊有受到不平對待甚而遭受罷凌的同學、 朋友，能夠挺身而出保護他們。

而王識賢回憶起自己在新人時期，資深前輩不願意與他同一組拍攝，再加上他不是科班出身，曾被酸：「聽不懂導演的話，主角那麼好當！」所幸星路歷程中有許多前輩提攜他，並分享過來人經驗，提醒他「得之我心，失之我命」，不要把得失看得那麼重，他更透過邊拍邊學來增鍛鍊演技，「好在很快就上手。」

王識賢(左）在Netflix《誰是被害者》與謝瓊煖演夫妻。（圖／Netflix提供）

他表示，賺錢固然重要，但伴隨著是壓力，要注意身體，若發現警訊，一定要喊停，「不然，年輕用青春賺錢，老了用錢來買命，悔不當初。」他透露年輕時曾一天拍三部戲，「一個劇組拍八小時，甚至拍外景，車開到一半，充滿睡意，於是停在東北角路邊睡。」對於王識賢而言，以前是一個人，現在擁有家庭，因此每年都會做身體健康檢查，注意自己身體。

陳家逵在Netflix《誰是被害者》陷入職場過勞與霸凌死胡同中。（圖／Netflix提供）

此外，陳家逵在劇中為拼業務獎金導致身體冒警訊而不自覺，在「過勞」的死胡同陷越越深，他透露，人往往為了要讓自己或家人過更好生活，有很多不得已的選擇，「劇中張聰健除業務能力沒有其他一技之長，最後的遭遇讓人同情。」他認為人生其實還是有其他選擇的。《誰是被害者》將於4月30日在Netflix首播。

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(中時電子報)