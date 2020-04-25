福粵樓首度進軍百貨賣場，販售14種特色港點。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

港式飲茶是台灣民眾喜愛餐點之一，由阿基師領軍的麗寶福容大飯店「福粵樓」走出飯店，以獨立餐廳品牌進駐麗寶outlet mall一期B區3樓，販售14種特色港點，招牌「烤鴨捲餅」每日現做限量供應。25日於櫃位消費即贈天空之夢-摩天輪5折券，及單筆消費滿300元加贈福粵樓套餐摸彩券。

麗寶福容大飯店表示，福粵樓在福容大飯店連鎖體系中有3家分店（樂園店、福隆店、A8店），一直是福容的招牌餐廳，不定期更換菜色，擁有大批死忠粉絲，也是民眾每次旅展搶購餐券的重點之一。

因應疫情，外帶餐點熱銷，福粵樓首度進軍百貨賣場，販售14種特色港點，包括蜜汁炆鳳爪、臘味蘿蔔糕、烤鴨捲餅、蛤蠣蒸燒賣等，並有組合餐任選3種品項，優惠只要330元，任選4種品項，優惠只要400元，還有超值必點組合餐，香芡魚翅餃、蛤蠣蒸燒賣、蟹黃蒸燒賣，以上任選4個，加荷葉珍珠雞及西米露，只要180元。

阿基師說，招牌商品「烤鴨捲餅」，選用4.5-5斤的櫻桃鴨種，將鴨鹽、高粱酒及鴨醬填入鴨肚，使用百萬德國進口的晶片爐，低溫烘烤，鎖住美味鴨肉汁、層次口感的脆皮，完成脆皮香酥的港式烤鴨，再以潤餅餅皮，包裹蔥絲、洋蔥絲、小黃瓜絲，以及主廚特製鹹甜醬汁。

另一項熱銷產品「臘味蘿蔔糕」，以再來米磨漿，將蘿蔔刨絲，臘肉切丁炒香，再加入油蔥酥，蒸2小時，新鮮美味的暖心蘿蔔糕出爐，吃得到蘿蔔絲口感及米香氣。

麗寶福容大飯店指出，福粵樓餐廳汲取食與藝的精粹，展現大中華磅礡氣勢的中式料理，由廚藝總監阿基師領軍，率領廚藝團隊以豐富多變的節令食材，製出一道道經典宴席佳餚，經過廚師們巧手精雕細琢後，升級為更精緻的港式飲茶。

阿基師25日更在現場與民眾互動，並抽出試賣期間摸彩活動20名幸運兒；喜愛福容飯店的朋友們，樂園店還有順園日式料理及田園咖啡廳自助百匯可選擇，更多詳情請上官網洽詢。

(中時 )