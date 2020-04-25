軍艦群聚今再添一名確診個案，20多歲男實習生一採結果陰性，因血中抗體陽性，於4月24日進行二採後確診，成為此群聚中第二名有抗體的確診者。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案的感染時間仍在釐清中，若檢測結果是IgM，表示男子是在近期感染，若是IgG則表示早期感染。專家諮詢小組召集人張上淳表示，在還沒釐清前，仍無法說明是第幾波感染。

(中時 )