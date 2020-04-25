第2例染疫實習生有抗體 張上淳這麼說 14:482020/04/25 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第二名有抗體的確診者，其感染時間仍在釐清中。(圖擷自疾管署記者會) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軍艦群聚今再添一名確診個案，20多歲男實習生一採結果陰性，因血中抗體陽性，於4月24日進行二採後確診，成為此群聚中第二名有抗體的確診者。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案的感染時間仍在釐清中，若檢測結果是IgM，表示男子是在近期感染，若是IgG則表示早期感染。專家諮詢小組召集人張上淳表示，在還沒釐清前，仍無法說明是第幾波感染。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #抗體 #釐清 #感染 #實習生 也許您會感興趣 推薦閱讀 呼叫快篩國家隊！ 04:102020/04/21 時論廣場 呆萌動物竟是人類救星？ 研究發現駱馬抗體可殲滅新冠肺炎病毒！ 11:102020/04/21 國際 不只可愛 還能拯救世界！ 羊駝可能有助人類戰勝新冠肺炎 17:072020/04/21 國際 海軍實習生染疫「驚恐爆哭」通話內容曝光 謝震武說話了 00:052020/04/22 娛樂 國防部：228連假有下船 醫曝台灣社區感染爆炸關鍵 10:342020/04/22 生活 海軍磐石艦全員測抗體 醫說明：有三波傳染 12:192020/04/22 生活 磐石艦上1實習生 國內首例有抗體仍確診 14:462020/04/22 生活 磐石艦全員血清檢驗結果 明天出爐 16:472020/04/22 生活 新增1官兵染疫 有抗體仍確診 04:102020/04/23 生活新聞 新冠肺炎感染人數 研究曝驚人數字 22:092020/04/23 生活 生活熱門新聞 羅志祥沒犯法到底錯在哪？ 網6字點出關鍵 - 生活 周揚青毀滅式分手羅志祥 網反問這句...戰神來了 - 生活 台鐵車長肺浸潤二採中 曾與2車長、2軍人共處一室 - 生活 防癌阻血管老化 5種食物要常吃 - 生活 周揚青毀滅羅志祥 網曝陸女個性...惹不起 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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