第5屆監察委員任期將在今年7月31日屆滿，29位監察委員全數卸任重新洗牌，總統府也核定成立「第6屆監察委員提名審薦小組」，據了解，最高檢察署檢察官朱富美已經內定擔任第6屆監察委員，法務部對此也樂觀其成。

據悉，各大司法團體都推薦第6屆監察委員提名人選，法務部在審薦小組成立之初，就研議從最高檢的檢察官中推薦人選，最初推薦名單是曾任花蓮高分檢檢察長的陳時提、金門高分檢檢察長施良波及代理桃園地檢署檢察長的前特偵組發言人郭文東，不過，近期傳出層峰內定朱富美擔任第6屆監察委員。

司法官訓練所22期結業的朱富美是台大法學博士、美國哈佛大學甘迺迪學院研究、美國印第安那大學法學碩士。曾任花蓮、基隆、台北地檢署檢察官、主任檢察官，並曾偵辦過劉邦友官邸血案，也擔任過總統府第一局副局長、行政院參事兼組長等職務。

朱富美赴美留學專攻智慧財產權，因此她成為當年中美智慧財產權的我方諮商代表之一，以及加入WTO的法務部諮商代表，而調任最高檢迄今，一直從事法律相關研究，最高法院大法庭成立，最高檢因應最高法院言詞辯論的常態化，成立訴訟組，6位訴訟組檢察官就包括朱富美，日前大法庭裁定第三人沒收程序爭議採肯定說，就是由朱富美上陣應戰辯論。

去年4月間，大法官審薦小組發函給各司法機關及組織，希望能推選適宜人參與大法官遴選，朱富美就獲代表檢察界法務部與檢察官協會有志一同的推舉。

(中時 )