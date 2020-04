臺灣對外人道援助,捐贈新南向國家醫療用口罩,遭外界質疑越南自己也曾對外送口罩,我國卻反贈越南,等於替他國做人情;外交部對此澄清指出,越南對外捐贈主要為布質口罩,越南自產的醫療口罩不足供應9000多萬人口所需,衡酌我國的防疫量能,最後決定提供醫療口罩供越南醫護人員。

外交部說,媒體報導越南政府向外捐贈口罩,經查證,越南政府陸續捐贈歐洲、美國、日本及俄國總數約85萬片布質口罩,另分別贈送美、日、俄醫療用口罩各5萬片;越南目前日產約2,200萬片「布口罩」,但製作「醫療口罩」所需的熔噴不織布原料不足,日產量約5百多萬片,不足供越南9千多萬人口所需,因此外交部向越南方面瞭解需求後,經衡酌我國的防疫量能,最後決定基於人道考量,提供醫療口罩給越南第一線的醫護人員。

外交部發言人歐江安說,我國與世界各國共同面對武漢肺炎疫情的嚴峻挑戰,藉由提供醫療口罩,協助國際社會強化防疫機制。她指出,越南第一線醫護人員因照護病患亟需大量醫療用口罩,而越南又為我國重要鄰邦及重要「新南向政策」的夥伴國家,臺灣與越南雙邊經貿投資及人員往來日益密切,為落實「臺灣能夠幫忙,且臺灣刻正幫忙」(Taiwan can help, andTaiwan is helping)的精神,我國政府決定捐贈30萬片醫療用口罩協助越南抗疫,展現臺灣政府與人民對鄰邦的愛心與關懷,而越南政府也對此表示由衷感謝。

