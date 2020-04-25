隨著疫情發展，新冠肺炎開始出現多元症狀，專家諮詢小組召集人張上淳表示，國外有些報告證實人的眼角膜有驗出新冠病毒的現象，然而也有些報告指出沒有驗出病毒，可能是因為病毒量不高沒有出現發炎狀況。

張上淳說，目前因為新冠病毒導致眼角膜發炎的案例十分低，台灣目前沒有做眼睛病毒方面的培養，強調民眾不用擔心，呼吸道症狀採檢還是要更擔心的部分。

(中時 )