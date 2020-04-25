眼角膜成傳染途徑？張上淳：案例過少 不用太擔心 14:522020/04/25 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張上淳強調，目前新冠病毒導致眼角膜發炎的案例十分低，台灣民眾不用擔心。(圖擷自疾管署記者會) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著疫情發展，新冠肺炎開始出現多元症狀，專家諮詢小組召集人張上淳表示，國外有些報告證實人的眼角膜有驗出新冠病毒的現象，然而也有些報告指出沒有驗出病毒，可能是因為病毒量不高沒有出現發炎狀況。 張上淳說，目前因為新冠病毒導致眼角膜發炎的案例十分低，台灣目前沒有做眼睛病毒方面的培養，強調民眾不用擔心，呼吸道症狀採檢還是要更擔心的部分。 國外用呼吸器死亡率達9成 張上淳曝台灣神數據 軍艦群聚再添1確診！ 實習生有抗體 採檢仍陽性 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #張上淳 #傳染 #眼角膜 #途徑 也許您會感興趣 推薦閱讀 艦隊3人有抗體 疑船上感染 04:102020/04/21 政治要聞 巴黎非飲用水 驗出微量新冠病毒 04:102020/04/21 國際大事 新增3確診一採都陰性 張上淳揭關鍵原因 15:072020/04/21 生活 磐石艦到底是不是帛琉感染？ 指揮中心：原本關鍵證據被推翻 17:542020/04/21 生活 俄女發燒篩檢結果呈陰性 隔天出院竟「倒躺椅身亡」 19:442020/04/21 國際 「眼角膜破裂你的事」 男違停狂噴特勤局專用辣椒水 13:412020/04/22 社會 「妹妹」整形卻像男生殖器垂掛 醫卻怪她胸部太大 14:122020/04/22 兩岸 集中檢疫海軍篩檢都陰性 張上淳：有症狀會再採 15:112020/04/23 生活 長水泡成新冠肺炎新症狀？張上淳證實國內有類似情況 19:462020/04/23 生活 傳瑞德西韋無療效 張上淳回應尚不能定論 04:102020/04/25 生活新聞 生活熱門新聞 羅志祥沒犯法到底錯在哪？ 網6字點出關鍵 - 生活 周揚青毀滅式分手羅志祥 網反問這句...戰神來了 - 生活 台鐵車長肺浸潤二採中 曾與2車長、2軍人共處一室 - 生活 周揚青毀滅羅志祥 網曝陸女個性...惹不起 - 生活 防癌阻血管老化 5種食物要常吃 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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