隨著疫情發展，新冠肺炎開始出現多元症狀，專家諮詢小組召集人張上淳表示，國外有些報告證實人的眼角膜有驗出新冠病毒的現象，然而也有些報告指出沒有驗出病毒，可能是因為病毒量不高沒有出現發炎狀況。

張上淳說，目前因為新冠病毒導致眼角膜發炎的案例十分低，台灣目前沒有做眼睛病毒方面的培養，強調民眾不用擔心，呼吸道症狀採檢還是要更擔心的部分。

國外用呼吸器死亡率達9成 張上淳曝台灣神數據
軍艦群聚再添1確診！ 實習生有抗體 採檢仍陽性

(中時 )

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