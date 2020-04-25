裕仁工業執行長蘇清豪推動品牌力提升競爭力，以身作則到東海大學EMBA高階管理組進修，帶動員工充電風氣。（裕仁工業提供／盧金足南投傳真）

一日代言美女大使陳榆妡熱愛自行車運動，是品牌PAX的粉絲。（盧金足攝）

台灣本土產業「裕仁工業」，用一片橡膠黑色補胎片，讓台灣自行車業配件站上世界舞台。（裕仁工業提供／盧金足南投傳真）

裕仁工業飛鴿LOGO是第4代最新企業識別標誌，緣於創辦人希望世界和平的理念設計。（裕仁工業提供／盧金足南投傳真）

南投縣名間鄉專門生產自行車橡膠補胎片的「裕仁工業」，生產最小僅2公分大補胎片，行銷60多個國家，市占率排行世界前3名，25日舉行40周年慶盛會，公布全新企業形象，立委許淑華等人出席祝賀，見一日代言美女大使陳榆妡穿著神力女超人裝扮，與她主持選舉造勢活動時同樣造型，成為全場亮點。

很多民眾休閒運動風行騎自行車，加上各縣市紛紛開闢風景優美的自行車道，吸引鐵馬族挑戰，自行車周邊需求的零件、配件市場大， 經營40年的老牌廠商「裕仁工業」，員工不到40人，旗下品牌「飛鴿PAX」，創下每年2億多元業績，生產自行車橡膠補胎片創下口碑，品牌力帶來競爭力，市場跨足全球60多個國家。

裕仁工業脫胎換骨之前，曾因停留在傳統模式，生產效能難提升，加上傳產業人才流失，面臨邊緣化危機，去年力邀企管專家蘇清豪擔任執行長，重新打造企業識別與管理流程

，成功扭轉傳統印象的黑手產業。

蘇清豪走入「民間」的傳產業，為裕仁工業把脈，號召員工來「讀冊」，成立讀書會每周與同仁分享一本書內容，凝聚員工向心力，將員工當作公司最大資產，傳承企業永續概念。

顛覆黑手產業印象，蘇清豪設計公司制服、企業官網及形象影片等，還利用公司閒置的棧板，將傳統廚房改裝成豪華版的員工餐廳，「灶腳」升級成時尚的體力充電站，調整工廠動線，重新擴產2條新生產線，開發30多樣新產品，擴大全球版圖。

適逢裕仁工業40周年慶，蘇清豪特別公布主嶄新視覺企業形象LOGO，今日舉行揭牌儀式暨茶會，邀請立委許淑華等人及國內50多家經銷商共襄盛舉。

擔任一日代言美女大使陳榆妡，她曾因穿著神力女超人裝扮穿梭各大路跑跟單車賽，備受矚目，她表示，自己是PAX的產品愛用者，到場相挺，現場也展示超級漂亮的哈雷重機

，吸引很多來賓合照打卡分享喜悅。

裕仁工業配合防疫，活動全程都在工廠戶外舉行，進入廠區需先量額溫、噴酒精消毒，賓客座位間隔1.5公尺的安全社交距離，更商請國外經銷商如中東、埃及等地，預先錄製視訊影片祝賀，共同為台灣安全盡一份心力。

(中時 )