新冠肺炎疫情延燒，全台累計429人確診，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，台灣曾使用過呼吸器的有24人，包含6人死亡，目前看來台灣重症患者使用呼吸器後死亡率約是25%，相較於國外的90%來的低。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳分析，男女確診比例，因睦敦艦隊群聚而有調整，目前男性占49.5%、女性50.5%，基本上已各半，年齡的中位數仍在32歲，本土個案55名，境外移入343名，敦睦艦隊確診者已30名。

張上淳進一步分析，確定病例的發病年齡層分布仍以20至29歲為最大宗，其次為30至39歲群體。無併發症的輕症約占70%，中度症狀者約22.2％，嚴重肺炎症狀者8.2％。已解除隔離者達275名，已出院者264名。

國外報告指出，使用呼吸器者的重症患者死亡率高達9成，張上淳以台灣案例分析指出，共24人曾使用呼吸器，包含6個死亡案例，目前來看使用呼吸器後死亡的是25%。現在還有9例仍在使用呼吸器，其中有3位也使用葉克膜。

張上淳強調，負壓加護病房照顧不易，但台灣的一線醫療人員努力之下，雖然自己是全副武裝照顧病患，但確實協助很多病人在很嚴重的情況下仍能復原。

(中時 )