馬祖海巡隊從今（25日）起連續3天擴大威力掃蕩，從上午8時至中午12時已驅離8艘抽砂船。（馬祖海巡隊提供）

馬祖海巡隊從今（25日）起連續3天擴大威力掃蕩，從上午8時至中午12時已驅離8艘抽砂船。（馬祖海巡隊提供）

海巡署艦隊分署第十海巡隊（馬祖海巡隊）24日起獲報有數艘大陸籍抽砂船出沒於莒光海域，馬祖海巡隊從今（25日）起連續3天擴大威力掃蕩，從上午8時至中午12時已驅離8艘，後續將持續掃蕩淨空海域治安，同時申請大型巡防艦支援執勤，擴大執行效果。

馬祖海巡隊今（25日）派遣10037艇及3582艇，聯合莒光駐地3578艇及偵防分署特勤人員拂曉出擊，利用巡防艇靈活性高及新造35噸巡防艇的水砲能量，強化馬祖海域執法。

據悉，數艘大陸籍抽砂船為躲避大陸籍公務船查緝而逃竄進入我國禁限制水域內，馬祖海巡隊截至中午共計驅離8艘陸籍抽（運）砂船。

馬祖海巡隊表示，為徹底解決陸籍抽砂船、陸籍漁船及快艇越界問題，防止新冠肺炎及豬瘟疫情入侵，會持續嚴行驅離陸船維護海洋漁業資源，確保國人生命財產安全展現嚴正執法的決心，並籲漁友鄉親若於海上作業發生狀況或發現大陸船舶蹤跡，可撥打0836-22647或118報案。

(中時 )