大陸四川綿陽東辰國際學校初中部副校長吳建峰，被多名畢業生在網絡檢舉，稱他猥褻、性騷擾女生，侮辱、毆打男生，超過200人，惡劣行超過12年。還有人直指「班上女生都被他摸過，副校長十幾年來一直幹著猥褻女學生的事。」

一名該校畢業的女學生小周說：「吳建峰是他的班主任、年級主任，那時我只有12、3歲，他經常對我動手動腳，把我單獨叫到他的辦公室裡，拉我的手、搓我的手，拍打我的屁股……在班級需要打疫苗的時候，要讓我坐在他的大腿上，摟著我的腰，帶我打疫苗」。

小周還說，吳建峰經常在上課的時候摸她的背，內衣帶子，最惡劣的一次是帶她到家裡補習，說她的牛仔褲有點大，就直接用手給她往上提，隔著褲子摸了她的下體「我當時嚇壞了，直接摔倒。腦子裡面一片空白，不知道發生了什麼，也不知道自己是怎麼站起來的。」

小周的舉發視頻發出後，10個小時之內就有50多名畢業生找到她，稱自己也是受害人，至24日為止，聯繫她的受害者已經超過200名，其中還有人口述錄音說：「我初二時，被他叫回家中，她當時睡在副校長女兒的床上，早上吳來叫醒她時，摸了她的胸與私密處。」

多位畢業生陸續舉發後，綿陽東辰國際學校於4月22日在其官方微博表示，學校已將吳建峰停職，綿陽市涪城區教育和體育局則表示，涪城區已成立由教體、公安、檢察、紀委等部門組成的聯合調查組進駐學校展開調查。

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(中時電子報)