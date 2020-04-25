由高雄市一群年輕族群組成的「高雄喔嗨唷」公民團體，因為對於高雄路平政策成果感到興趣，日前在網路社群上供民眾投票，選出高雄路平最有感的10條馬路，25日公布10大好路票選結果，市民認證的前3名依次是楠梓區加昌路、前金區民生二路、苓雅區大順三路。

根據投票結果，對於高雄路平建設最有感的年齡層是20到30歲的年輕族群，男女比例平均，其中交通工具以機車族居多佔 57％，且戶籍設籍高雄的佔了77％，粉專的票選宣傳影片觸及率更高達11萬次之多，這表示高雄市民對市政建設的關注度非常高。

高雄喔嗨唷發言人小喔表示，他們是一群對觀察高雄發展有興趣、志同道合的夥伴，當初會做網路10大好路的票選，是因為自己經常出沒的楠梓區長年有卡車經過，只要一下雨就會有許多坑洞，今年有明顯改善，也在高雄各地有聽到民眾說高雄的路變平了，因而突發奇想舉辦這個票選活動，沒想到反應相當熱烈。

團員小嗨表示，自己本身居住在路竹地區，算是高雄比較郊區的地方，以往政府比較不重視偏鄉地區的道路，但去年卻開始動工，將許多路段進行整修，自己騎車也有明顯的感覺，路變平穩對駕駛行駛上更為安全。

小喔指出，高雄市有許多好的事情、對的事情，被太多的口水與政治對立掩蓋，這對高雄市民來說不是好事，市政建設不能被政治口水抹滅，以高雄的道路建設來說，很多網友都認為路平是基礎民生建設，但是能夠看到市政府願意將路平列為市政建設重點應該給予支持。

「高雄喔嗨唷」網友選出的高雄10大好路依序分別為：楠梓區加昌路、前金區民生二路、苓雅區大順三路、三民區大豐二路、小港區中山四路、鳳山區青年二路、小港區沿海一路、仁武區澄觀路、林園區林園北路、苓雅區和平路。

(中時 )