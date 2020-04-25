台中市長盧秀燕（前右）至一中商圈大啖知名黑糖珍珠奶茶。（張妍溱攝）

敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染擴大，國防部日前召回軍艦隊人員在台中一中集合，疫調足跡有一中商圈，當地業者首當其衝，短短1周業績掉逾8成；台中市長盧秀燕25日至一中商圈視察，協助商圈提振消費者信心。

台中市長盧秀燕指出，前一陣子受到敦睦艦隊官兵集合的影響，現在生意一落千丈，台中市政府除了通知業者配合防疫政策暫時歇業，且店家已加強環境消毒，店家人員全部都健康自主管理。

「一中商圈安全無虞！」盧秀燕說，因忙於市政早餐、午餐可一同在一中商圈購買，她想挑自己喜歡吃的那家「老窗白糖粿」但當天沒營業，她帶著地方議員、里長大啖美食，呼籲大家消費支持一中商圈。

當地店家向盧秀燕表示，新冠肺炎期間已讓生意掉5成，敦睦疫情後讓一中商圈陷入，周末假日人潮稀少，業績慘澹、僅1至2成左右，唯恐付不出店租，盼政府祭出紓困方案。

盧秀燕指出，振興商圈經濟，台中市超前部屬，一中商圈已推出消費券，只要消費200元，就有1張20元的消費券，等同現金使用，最多累計200元，很多店家都大打折扣，透過消費券使用真的超划算。

(中時 )