伊利亞伍德被粉絲玩家捕獲，登島賣菜。（摘自directedbyrian推特）

新冠肺炎疫情持續，歐美明星們個個被迫宅在家抗疫，為了打發時間，超夯遊戲《集合吧！動物森友會》也擄獲多位好萊塢名人包括「Marvel隊長」布麗拉森（Brie Larson）與模特兒女星克莉絲汀泰根（Chrissy Teigen）等人，瘋玩遊戲。其中曾主演《魔戒》系列電影的美國男星伊利亞伍德（Elijah Wood）更意外被粉絲玩家捕獲。

一名推特名為「jessa」的美國玩家島上的菜價599鈴錢（遊戲貨幣），她並樂於分享給網友到島上販售大頭菜。善心分享馬上就吸引到許多玩家私訊，就連《魔戒》男主角伊利亞伍德也被吸引，使用自己的官方推特禮貌私訊詢問她，並希望能夠獲得代碼登島賣菜。

任天堂Switch的《集合啦！動物森友會》全球暴紅，即使因疫情原需社交隔離的民眾，可以在虛擬世界恢復交際。而意外與明星一對一交流，讓玩家受寵若驚，大呼：「這是我隔離以來最棒的一天！」該貼文也吸引超過 60 萬人按愛心響應，網友也創意大開，各種以《魔戒》角色「佛羅多」結合遊戲的迷因梗圖更是廣為流傳。

(中時 )