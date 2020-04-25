不受疫情限制，中興大學農藝學系師生團隊參加世界銀行舉辦的「農業新創競賽」，設計出以智能系統監控秋行軍蟲、並透過分析達到預警目的，從來自世界116個參賽隊伍中脫穎而出、躋身決賽，並以視訊方式在決賽場上展現台灣農業特色。

興大指出，「農業新創競賽（World Bank 2020 Agriculture Innovation Challenge）」今年以援助非洲南部畜牧產業為主題。農藝學系教授郭寶錚指出，秋行軍蟲在2016年入侵非洲、2018年擴大危害至亞洲，曾造成非洲70％飼料損失，間接影響其畜牧產業。

有感於秋行軍蟲的危害，興大師生團隊決定藉由人工智慧、物聯網技術，建置一套「秋行軍蟲的智能監測、分析與預警系統」，不但能預警、也可提供農民適合使用的農業資材，達到聰明防範秋行軍蟲的目的，藉以降低損害。

行銷學系教授李宗儒表示，台灣農業及科技都聞名全球，參賽團隊結合農業、科技開發出的預警系統獲得主辦單位肯定，在來自世界30個國家、116組隊伍中脫穎而出，與另20個隊伍同樣入選總決賽，讓世界看到台灣農業科技的強項。

特別的是，受到新冠肺炎疫情影響，主辦單位改採線上決賽、並以YouTube直播。

(中時 )