48歲謝姓男子日前向新北市中和警分局中和派出所報案，49歲劉姓妻子吵架後揚言要跳河輕生，擔心妻子想不開尋求警方協助。員警立刻利用車辨系統迅速找到劉女，並以親情勸說卸下心防，避免憾事發生。

經瞭解夫妻倆因生活瑣事而吵架，妻子揚言要跳河自殺，警員黃俊霖及林育新接獲報案，立即以車辨系統及監視器調閱劉女行車動向，發現劉女車輛出現於中和環河西路二段一帶，立即通報巡邏警網加強巡視，順利找到機車。

警方見劉女仍然情緒不穩定，經以親情柔性勸說，安撫劉女情緒，終於卸下劉女心房，隨同員警返回派出所，謝男見妻子平安歸來，情緒激動不已，雙方相擁和好，對於警方積極協助，救人愛民之工作態度，深表感謝。

中和警分局在此宣導，家人若有情緒不穩定或有輕生念頭情形，避免讓其單獨外出，平時應多留意及關心其動向，以避免憾事發生；衛福部已啟動安心專線號碼1925（諧音：依舊愛我），提供全年無休，24小時免費心理諮詢服務，民眾遇有情緒困擾、心理壓力的問題可多加利用，避免一時衝動，造成無法挽回的遺憾。

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(中時 )