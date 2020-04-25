外界高度關注地方縣市首長陸續研議模擬封城，面對五一連假，行政院長蘇貞昌25日表示五一連假鼓勵民眾正常生活，疫情指揮中心指揮官陳時中表示五一連假目前並沒有延長或延後的計畫，但不排除疫情中會因應改變做出調整。

陳時中強調，假期裡最主要規畫是維持社交距離、戴口罩、人流管制並在部分特別擁擠的地方予以勸導，且交通部、內政部警政署都已做好可針對人流車流的警訊通知。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥也表示，於清明連假後便已積極進行人流管制的電子通報機制，以25日早上為例，玉山國家公園及高雄壽山公園都已達到分流的上限，便已開始進行分流運作，可知這套機制目前已不分連假與否都在運行。

陳時中表示，這套分流機制暫不會停止，但會希望民眾仍可出去玩，只要平均分散就好，以資訊系統讓大家知道哪些地方較擁擠，便能自動分流，「只要夠分散，就夠安全」。

(中時 )