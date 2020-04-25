立委張廖萬堅與企業家透愛心義賣高麗菜，將所得全數捐給南台中家扶中心，協助弱勢家庭孩子渡過疫情的衝擊。（盧金足攝）

立委張廖萬堅指出，高麗菜義賣所得全數捐給家扶中心，因愛心無價，義賣金額由民眾自由樂捐。（盧金足攝）

立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅，與多名市議員25日邀請企業家，向台中外埔區農友採購高麗菜，高麗菜在10點開賣後，1000顆的高麗菜半小時後旋風完售，義賣所得全數捐贈南台中家扶中心，張廖萬堅表示，有晚來的好友們，雖然沒有高麗菜了，還是將手中100、200甚至1000元，塞進家扶中心愛心捐款箱，謝謝大家一起守護孩子的未來。

疫情嚴峻，衝擊各行各業，連公益團體募款都受波及，張廖萬堅獲悉南台中家扶中心捐款驟減，邀請企業家及基層民代一起做愛心，由企業家採購過剩高麗菜協助菜農，再透愛心義賣，將所得全數捐給南台中家扶中心，協助弱勢家庭孩子渡過疫情的衝擊。

蔡其昌特別到場大力行銷高麗菜，買氣強強滾，他感謝熱情贊助的大墩警友站長黃申枝，為外埔區菜農紓困，也感謝市民買菜獻愛心，讓家扶中心與辛苦的菜農朋友都能度過難關。

有機高麗菜義賣活動引起熱烈迴響，千顆高麗菜短短35分鐘內，便全部售完，募集到近5萬元愛心善款，張廖萬堅說，加上其他善心企業團體響應做愛心，共募集10萬元協助南台中家扶中心度過難關。

愛心響應送暖，南屯區豐樂里長蔡奇洲及多名里長協助，立法院副院長蔡其昌、市議員林祈烽、張耀中、何文海、施志昌、大墩警友站站長黃申枝與台中市陽光城市發展協會等人熱心行銷，昨天透過社群網站號召民眾踴躍認購高麗菜，今天一早即有上百名民眾戴著口罩，排隊熱情參與。

義賣高麗菜除協助受疫情影響而滯銷的菜農外，民眾以買高麗菜行善，一舉兩得，讓防疫期間增添了不少溫暖力量。

南台中家扶中心主任王金敦說，產業受疫情嚴重衝擊，對許多公益團體而言，更是雪上加霜，造成莫大募款危機；以該中心為例，過去年度募款多依賴中小型義賣園遊會，但因疫情全部取消，感謝企業家及民代關心，希望民眾發揮力量

，協助該中心在疫情期間仍能正常運作。

張廖萬堅指出，高麗菜義賣所得全數捐給家扶中心，因愛心無價，義賣金額由民眾自由樂捐，志工們更準備不織布口罩套來發放，希望能讓大家珍惜口罩的使用。

贊助高麗菜義賣的大墩警友站長黃申枝表示，原本只是單純協助受疫情波及的有機高麗菜農，採購並分贈民眾，得知家扶中心的募款困境，欣然嚮應張廖萬堅的號召，希望在疫情延燒中，進一步傳遞溫暖與愛心。

南台中家扶中心主任王金敦表示，感謝蔡其昌、張廖萬堅與多名議員、黃申枝等人，在這樣的大環境下，對苦於疫情經費短缺的家扶中心伸出援手，南台中家扶會善用善款，繼續將這份溫暖傳遞給需要幫助的孩子與家庭。

(中時 )